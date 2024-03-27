Повідомляється, що контракт на виробництво дронів вже укладено.

Як пише видання L’Usine Nouvelle, мова йде про два види дронів — DT26 та UX11:

DT26— дрон із розмахом крил 3,3 м і вагою 16 кг.

UX11— має розміри 1,1 м і важить 1,5 кг.

Вони розроблені для цивільного використання, але зараз їх застосовують на війні в Україні.

“Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26″, — зазначив гендиректор Delair Бастьєн Манчіні.

Стосовно UX11 Манчіні зауважив, що компанія знає, як виробляти їх «сотнями на рік».

Коли саме безпілотники доставлять в Україну, не повідомляється.