Як пише видання L’Usine Nouvelle, мова йде про два види дронів — DT26 та UX11:
- DT26— дрон із розмахом крил 3,3 м і вагою 16 кг.
- UX11— має розміри 1,1 м і важить 1,5 кг.
Вони розроблені для цивільного використання, але зараз їх застосовують на війні в Україні.
“Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26″, — зазначив гендиректор Delair Бастьєн Манчіні.
Стосовно UX11 Манчіні зауважив, що компанія знає, як виробляти їх «сотнями на рік».
Коли саме безпілотники доставлять в Україну, не повідомляється.
- Франція передасть Україні 78 гаубиць.
- Франція інвестуватиме у виробництво озброєння на території України.
- Німеччина і Франція приєднаються до плану Чехії щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України.