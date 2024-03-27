Про це повідомила пресслужба МЗС Латвії.

Міністерство закордонних справ Латвії оголосило російського дипломата Олега Зикова персоною нон ґрата — він має покинути країну до 10 квітня.

Латвійська сторона висловила йому категоричний протест з приводу неприпустимої та провокаційної публічної комунікації посольством протягом тривалого часу. Це явно суперечить Віденській конвенції про дипломатичне спілкування 1961 року.

“Незважаючи на неодноразові зауваження з боку МЗС, посольство Росії продовжує некоректну публічну комунікацію, спрямовану на дискредитацію інституцій та інституцій державної влади Латвії та розпалювання ненависті в латвійському суспільстві”, – наголосили в латвійському МЗС.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російське відомство відповість на рішення Латвії щодо висилки дипломата.