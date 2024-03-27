Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Роман Ігнатов подав у відставку з посади члена Комісії за власним бажанням.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ВККС.

“27 березня 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву голови Комісії Ігнатова Романа Миколайовича про звільнення його з посади члена ВККС за власним бажанням“, — зазначається у повідомленні.

Як відомо, 1 червня 2023 року Роман Ігнатов був призначений на посаду члена ВККС з-поміж суддів рішенням Вищої ради правосуддя. 6 червня 2023 року члени Комісії обрали Романа Ігнатова головою ВККС.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація, що у голови ВККС Романа Ігнатова виявили громадянство Російської Федерації.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України заявили, що зроблять запити для невідкладного підтвердження або спростування інформації про ймовірну наявність в Ігнатова громадянства Росії.

На брифінгу 21 грудня 2023 року Ігнатов назвав безпідставними і необґрунтованими звинувачення на його адресу в начебто наявності громадянства РФ.

31 січня 2024 року робоча група з перевірки інформації про ймовірне громадянство Росії у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Романа Ігнатова завершила роботу та затвердила звіт.