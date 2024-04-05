У ніч на 5 квітня, в результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони та Збройних Сил України, були завдані удари по трьох аеродромах у Росії - у Курську, Єйську та Енгельсі.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначено, що бомбардувальники Ту-95МС отримали пошкодження, а також є повідомлення про загибель російських військовослужбовців.

У Курську були удари по аеродрому, проте інформація щодо загиблих та пошкоджень ще уточнюється.

“У Єйську є великі пошкодження двох СУ-25, є 4 загиблі військовослужбовці. Інша інформація уточнюється. У Енгельсі отримали дуже великі пошкодження 3 літаки Ту-95МС , 7 військослужбовців загинули, серед них були пілоти військово-космічних сил”, — повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, що Служба безпеки України разом зі Збройними Силами завдала удару дронами по російському аеродрому “Морозовськ”, що призвело до знищення принаймні 6 літаків.

Губернатор Ростовської області РФ 5 квітня оголосив про масштабну атаку дронів у Морозівському районі, стверджуючи, що ППО збило понад 40 безпілотників.