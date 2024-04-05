Про це повідомляє Суспільне.
Зазначено, що бомбардувальники Ту-95МС отримали пошкодження, а також є повідомлення про загибель російських військовослужбовців.
У Курську були удари по аеродрому, проте інформація щодо загиблих та пошкоджень ще уточнюється.
“У Єйську є великі пошкодження двох СУ-25, є 4 загиблі військовослужбовці. Інша інформація уточнюється.
У Енгельсі отримали дуже великі пошкодження 3 літаки Ту-95МС , 7 військослужбовців загинули, серед них були пілоти військово-космічних сил”, — повідомляє Суспільне.
Нагадаємо, що Служба безпеки України разом зі Збройними Силами завдала удару дронами по російському аеродрому “Морозовськ”, що призвело до знищення принаймні 6 літаків.
Губернатор Ростовської області РФ 5 квітня оголосив про масштабну атаку дронів у Морозівському районі, стверджуючи, що ППО збило понад 40 безпілотників.
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