Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ).
За матеріалами Бюро економічної безпеки, двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банк» обрано запобіжні заходи через їх участь у «відмиванні» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд вирішив тримати під вартою підозрюваних.
Під час слідства встановлено, що вони спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів через «міскодинг», створивши понад 20 підконтрольних компаній з рахунками в цьому банку.
Гравці нелегальних онлайн-казино здійснювали платежі на реквізити компаній для поповнення своїх акаунтів, вказуючи оплату неіснуючих товарів та послуг.
Троє підозрюваних розшукується, проводяться заходи щодо їх екстрадиції до України для притягнення до відповідальності. Досудове розслідування продовжується.
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