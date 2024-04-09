Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

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На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

“Так, протягом доби здійснено 1 атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області”, – йдеться у повідомленні.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Берислав, Іванівка, Кринки, Новотягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

“Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони окупантів”, – підсумували у відомстві.