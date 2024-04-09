Від початку доби 9 квітня українські сили відбили понад 40 атак на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.

Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Протягом доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах”, — йдеться у повідомленні.

Через російські атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновані та пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та інші об’єкти інфраструктури.

Як повідомляють в Генштабі, найбільше атак російської армії українські війська відбили на Бахмутському напрямку.

“На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення”, — йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку вдалося відбити 20 атак армії РФ.

“На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, східніше Водяного, Урожайне де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ”, — повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку відбито 2 атаки, на Лиманському – 3 атаки, на Авдіївському – 6 атак, на Оріхівському – 3.

На лівому березі Херсонської області війська окупантів протягом доби здійснили 1 атаку на позиції українських підрозділів в районі населеного пункту Кринки.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили один район зосередження особового складу та 3 засоби протиповітряної оборони росіян.