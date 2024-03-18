Про це йдеться в заяві Верховного представника ЄС Жозепа Борреля.

Так звані «вибори» на ТОТ є ще одним явним порушенням Росією міжнародного права, зокрема Статуту ООН.

“Європейський союз знову заявляє, що він ніколи не визнає ані проведення цих так званих «виборів» на території України, ані їхніх результатів. Вони не мають юридичної сили та не можуть мати жодних правових наслідків.

Політичне керівництво Росії та ті, хто причетний до їхньої організації, зазнають наслідків цих незаконних дій. Європейський союз знову заявляє про непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів“, – зазначається в заяві.