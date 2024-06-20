Європейський Союз у четвер, 20 червня, погодився запровадити новий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомило головування Бельгії в Раді ЄС.

“Посли ЄС щойно домовилися про потужний і значний 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив чинних санкцій, закриваючи лазівки.

Офіційні особи з 27 країн ЄС понад місяць обговорювали новий пакет санкцій. Обмеження включають заборону на перевалку російського ЗПГ і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.

Раніше сьогодні Reuters повідомляв, що країни Європейського Союзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина заблокувала його ухвалення.

За даними агентства, раніше ЄС виключив із нового пакета один із пунктів, оскільки Німеччина вважала його проблематичним. Він поширював дію так званого “застереження про заборону Росії” на дочірні компанії в третіх країнах.

Новий пакет санкцій проти Росії вперше націлений на постачання зрідженого природного газу (LNG), який кілька держав-членів продовжують купувати, незважаючи на те, що війна в Україні триває вже третій рік.