Ця угода подовжує безмитний доступ, який Євросоюз надав українським сільськогосподарським товарам після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, і термін дії якого спливає 5 червня.

Українцям стане важче завозити в ЄС м’ясо птиці, яйця, цукор, кукурудзу, крупи і мед. Відповідні ввізні обмеження погодили країни-члени ЄС й Європарламент.

Країни Європейського Союзу (ЄС) та Європарламент попередньо погодили у понеділок, 8 квітня, жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомила Бельгія, яка нині головує в Європейському Союзі.

“Водночас вона обмежує його для м’яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до середніх обсягів, які спостерігалися в період з середини 2021 року до кінця 2023 року,“- йдеться в повідомленні.

Те, що в розрахунок формули взято 2021 рік, означає, що обсяги мають істотно скоротити, адже 2021 року, який передував повномасштабному вторгненню РФ в Україну, імпорт української агропродукції в ЄС був набагато нижчим, оскільки застосовувалися квоти й ввізні мита, нагадує Reuters.