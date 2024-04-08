Українцям стане важче завозити в ЄС м’ясо птиці, яйця, цукор, кукурудзу, крупи і мед. Відповідні ввізні обмеження погодили країни-члени ЄС й Європарламент.
Країни Європейського Союзу (ЄС) та Європарламент попередньо погодили у понеділок, 8 квітня, жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України.
Про це повідомила Бельгія, яка нині головує в Європейському Союзі.
“Водночас вона обмежує його для м’яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до середніх обсягів, які спостерігалися в період з середини 2021 року до кінця 2023 року,“- йдеться в повідомленні.
Те, що в розрахунок формули взято 2021 рік, означає, що обсяги мають істотно скоротити, адже 2021 року, який передував повномасштабному вторгненню РФ в Україну, імпорт української агропродукції в ЄС був набагато нижчим, оскільки застосовувалися квоти й ввізні мита, нагадує Reuters.
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