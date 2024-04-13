Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, масовані атаки РФ по українських енергетичних об’єктах частково спрямовані на знищення оборонної промисловості.

“Нещодавня російська ударна кампанія погіршує потужність України з виробництва електроенергії… Путін, ймовірно, сподівається запобігти виходу української оборонної промисловості на рівень майже самозабезпечення в довгостроковій перспективі, оскільки потужна оборонна промисловість може поставити Україну в надійну позицію для захисту від майбутньої російської агресії та значно зменшити залежність України від західної допомоги”, — йдеться у звіті.

Американські аналітики згадали заяву президента Росії Володимира Путіна, в якій диктатор мовив про те, що ударна кампанія Кремля проти українських енергетичних об’єктів частково спрямована на знищення оборонної промисловості.

“Значні затримки західної допомоги, частково через успішні російські інформаційні операції та нерішучість Заходу, створили можливість для наступальних операцій Росії та ударної кампанії Росії”, — наголошують в ISW.

На думку експертів, розвиток власної оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати захист від Росії та довгострокові потреби національної безпеки за значного зменшення іноземної військової допомоги.

В ISW припускають, що США в майбутньому не потрібно буде надсилати великі пакети допомоги Україні на невизначений термін, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонний промисловий потенціал. Втім, надання Заходом систем протиповітряної оборони та ракет для України має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетику, інфраструктуру та розвиток оборонної промисловості від російських ударів, зазначають аналітики Інституту.