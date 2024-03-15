СБУ затримала російського шпигуна, який проводив розвідку за кораблями Збройних Сил України неподалік від Одеського морпорту.

Про це повідомила СБУ в Telegram.

Ця спецоперація завадила планам агресора отримати важливу інформацію про українську військову присутність у Чорному морі.

Під час розслідування було виявлено, що агент російської військової розвідки діяв під прикриттям водія-далекобійника, який виконував міжрегіональні вантажні перевезення. Використовуючи цю прикриту діяльність, він спостерігав за місцями дислокації та рухом українських бойових кораблів, зокрема за броньованими артилерійськими катерами.

За даними розслідування, ця особа намагалася надати російській стороні інформацію для планування військових операцій у Чорноморському регіоні. Однак завдяки вчасному реагуванню Служби безпеки її діяльність була завершена і її злочинні наміри були спростовані.

Наразі затриманий російський агент звинувачується в державній зраді та перебуває під вартою, очікуючи подальшого розгляду справи. Йому загрожує довічне ув’язнення.