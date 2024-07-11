Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів канадських доларів. Також він заявив про готовність країни надати необхідну медичну підтримку постраждалим внаслідок атаки на клініку "Охматдит".

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Зазначається, що під час зустрічі на полях саміту НАТО у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудили нещодавню ракетну атаку Росії по Україні.

Трюдо наголосив, що Канада готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російської терористичної атаки на дитячу лікарню “Охматдит”. Також прем’єр Канади заявив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

“Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою”, – сказав Зеленський.

Також сторони обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.