Президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером: зокрема, політики обговорили втілення дозволу на удари ракетами Storm Shadow по РФ.

Про це повідомляє Офіс Президента.

“Вранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні!” – сказав Зеленський.

Український президент та британський прем’єр обговорили “практичну реалізацію цього рішення”.

Також Зеленський і Стармер зосередилися на подальшому розширенні українських далекобійних можливостей у кооперації з іншими партнерами.

Ще сторони обговорили перспективи розвитку флоту України за британської підтримки, президент відзначив лідерство Сполученого королівства у коаліції морських спроможностей.

Окремо політики приділили увагу результатам Глобального саміту миру та підготовці тематичних конференцій задля втілення його рішень.