Про це повідомляє Офіс Президента.
“Вранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні!” – сказав Зеленський.
Український президент та британський прем’єр обговорили “практичну реалізацію цього рішення”.
Також Зеленський і Стармер зосередилися на подальшому розширенні українських далекобійних можливостей у кооперації з іншими партнерами.
Ще сторони обговорили перспективи розвитку флоту України за британської підтримки, президент відзначив лідерство Сполученого королівства у коаліції морських спроможностей.
Окремо політики приділили увагу результатам Глобального саміту миру та підготовці тематичних конференцій задля втілення його рішень.
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