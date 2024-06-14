Напередодні хусити атакували в Аденській затоці судно Verbena — суховантаж, який належить Україні, експлуатується Польщею та йшов під прапором Палау. Відомого про одного пораненого моряка.

Про це повідомило Центральне Командування Збройних сил США.

Хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети в Аденській затоці. Обидві влучили в судно Verbena. Воно нещодавно пришвартувалося в Малайзії та прямувало до Італії з дерев’яними будівельними матеріалами.

Судно повідомило про пошкодження та пожежу на борту, екіпаж боровся із займанням. Під час нападу один моряк зазнав важких поранень.

Літак USS Philippine Sea (CG 58) евакуював пораненого моряка на корабель країни-союзника неподалік для надання медичної допомоги.

“Така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці. Хусити стверджують, що діють від імені палестинців у Секторі Гази, але вони атакують і загрожують життю громадян третіх країн, які не мають нічого спільного з конфліктом у Газі”, — зазначили у командуванні.