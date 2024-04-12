Наразі відомо про шістьох загиблих, включно з дитиною. Російські війська обстріляли Одещину увечері 10 квітня.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, в лікарні помер 56-річний чоловік. Кількість загиблих зросла до 6.

“На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 5 людей”, – йшлося у повідомленні Одеської обласної прокуратури 11 квітня.

Потім голова Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що в регіоні 12 квітня оголошено днем жалоби.

Увечері 10 квітня прокуратура повідомляла, що через обстріл загинули 4 людей, серед яких 10-річна дівчинка, ще 14 людей із пораненнями госпіталізували.

Згодом того дня про стан постраждалих повідомляв Кіпер.

“Станом на 21:40 відомо про 14 постраждалих внаслідок вечірньої російської ракетної атаки по Одеському району. Серед них четверо людей нині у важкому стані, лікарі борються за їх життя, пʼятеро – у стані середньої тяжкості та ще пʼять осіб мають легкі поранення. Серед постраждалих також 4-річна дівчинка, в неї осколкове поранення спинки та контузія. Вона в лікарні під наглядом медиків”, – зазначив очільник ОВА.

Тоді Сили оборони півдня додали, що люди потрапили під обстріл, в автомобілях і пішки прямували наприкінці робочого дня додому.

Внаслідок атаки на АЗС виникла пожежа, побиті крамниці, складські приміщення, адміністративні будівлі та приватні будинки.