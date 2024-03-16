Повідомляється. що Віктора Брагінського звинувачують у розкраданні бюджетних коштів. За час його правління не відкрито жодної станції метро, зате 6 зачинили.

Ми запитали киян, чи вірять вони у те, що мер міста не знав і не розумів, чим саме займався на цій посаді вже колишній директор.

Кияни на непоінформованість Віталія Кличка відреагували доволі скептично:

“Мені здається, що неможливо такі штуки не знати. Вони, напевно, набуваєть певного масштабу, і через це зробитивигляд, що “ну ми не бачимоцієї події” — дуже дивно”, зауважила мешканка міста

Інша киянка сказала, що Віталія Кличка потрібно звільнити з поста мера Києва через те, що він не здійснює необхідного контролю за містом:

“Я можу сказати, що треба Кличка знімать просто. Це не хазяйственник”, — зауважила вона

Прокоментували рішення мера зі звільнення Брагінського і в Київраді:

“Для мене це дуже неприємна маніпуляція, коли міський голова думає, що кияни повірять у те, що він як керівник не знав яким чинов працює очільник метрополітену Брагінський”, — зазначила депутатка від партії “Слуга Народу” Євгенія Кулеба.

Заяву Кличка про звільнення начальника метрополітену прокоментувала і депутатка Київради від партії “Європейська Солідарність”, Ольга Чайка:

“Мер і його пост: я не знаю хто йому його написав, але раджу такого більше не робить. Тому, що з точки зору командності, з точки зору вертикалі, ну знаєте, я би не хотіла бути в команді такого мера”.