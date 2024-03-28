Про це повідомляє Сергій Попко, начальник КМВА.
У Київській міській військовій адміністрації не виключають спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп РФ, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.
Враховуючи цю загрозу, було прийнято кілька рішень:
- Опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в Києві, які передбачають залучення великої кількості людей;
- Переглянути питання роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян;
- Силовим та військовим структурам посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці;
- Забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.
Крім того, місцева влада обіцяє вести моніторинг соціальних мереж для виявлення дезінформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.
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