Про це повідомляє  Сергій Попко, начальник КМВА.

У Київській міській військовій адміністрації не виключають спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп РФ, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

Сергій Попко

Враховуючи цю загрозу, було прийнято кілька рішень:

  • Опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в Києві, які передбачають залучення великої кількості людей;
  • Переглянути питання роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян;
  • Силовим та військовим структурам посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці;
  • Забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.

Крім того, місцева влада обіцяє вести моніторинг соціальних мереж для виявлення дезінформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

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