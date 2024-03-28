Минулого року РФ передала Угорщині 11 українських військовополонених родом із Закарпаття нібито через їхнє угорське походження. Двоє з них розказали DW, за яких умов відбувалася передача полонених.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Зазначаєтсья, що Угорщина встановила умову для українських військовополонених, яких Росія передала їй у червні минулого року, — не повертатися в Україну до закінчення війни.

Угорщина стверджувала, що деякі з полонених можуть мати угорське походження, тому вони повинні залишатися в Угорщині.

Колишні військовополонені стверджують, що лише один з них є етнічним угорцем, а інші намагалися вирішити свою національність за вимогою військових чиновників.

“Але мені сказали: або ти говориш так, як треба – що ти угорець, або невідомо, чи тебе довезуть назад”, – розповів один із чоловіків.

Нагадаємо, що у червні 2023 року російські війська передали Угорщині 11 українських військовополонених з угорським походженням. Це стало відомо після того, як угорські посадовці підтвердили цю інформацію. Український уряд не був інформований про ці перемовини.

Пізніше Україна встановила місцеперебування цих полонених угорського походження і п’ятеро з них все ж повернулися в Україну.

Після цього передачі військовополонених з Росії до Угорщини припинилися.