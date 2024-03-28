Про це сказав координатор військової допомоги Україні в міноборони Німеччини Крістіан Фройдінґ в інтерв’ю DW.

Він оцінив поточну ситуацію на фронті, вказавши, що росіяни перехопили ініціативу на суші та в повітрі, однак українські сили демонструють “стійку та стабільну оборону”.

За словами генерала Бундесверу, останніми тижнями і місяцями оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, оборона ведеться рухоміше.

“Це означає, що українська армія готова поступатися в обмеженому масштабі певним простором, щоб зберігати власні сили і заново готуватися до оборони”, — пояснив Фройдінґ.

При цьому, вважає німецький генерал, Збройні сили України тримають ситуацію під контролем навіть під час відходу, який здійснюється дуже впорядковано.

У відповідь на те, чого найбільше потребує Україна зараз для успішного відбиття російської агресії, він назвав “артилерійські снаряди, боєприпаси та ракети для сучасних систем протиповітряної оборони (ППО), а також броньовані бойові машини”.

Нагадаємо, що найближчими днями Німеччина передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу.