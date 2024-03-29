Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Водночас це не означає, що документ уже готовий до розгляду в другому читанні в сесійній залі парламенту.
Тепер члени Комітету з питань нацбезпеки працюватимуть над додатковими комітетськими правками та формуванням фінальної порівняльної таблиці.
Початок розгляду законопроєкту в сесійній залі парламенту залежатиме від термінів завершення цієї роботи.
“Виглядає так, що вже зрозуміло, що через два тижня Рада перейде до розгляду питання в залі Парламенту. І я, до речі, не думаю що буде сильно хтось затягувати правками“, – написав нардеп.
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