Комітет з питань оборони Верховної Ради 29 березня завершив розгляд всіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Водночас це не означає, що документ уже готовий до розгляду в другому читанні в сесійній залі парламенту.

Тепер члени Комітету з питань нацбезпеки працюватимуть над додатковими комітетськими правками та формуванням фінальної порівняльної таблиці.

Початок розгляду законопроєкту в сесійній залі парламенту залежатиме від термінів завершення цієї роботи.

“Виглядає так, що вже зрозуміло, що через два тижня Рада перейде до розгляду питання в залі Парламенту. І я, до речі, не думаю що буде сильно хтось затягувати правками“, – написав нардеп.