Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони й розвідки завершив розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію. Серед обмежень, що вже підтримані Комітетом: людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта.

Про це пише РБК-Україна посилаючись на коментар члена Комітету Федора Веніславського.

“Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані Комітетом у законопроекті – людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Проте ми не стали прив’язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг”, — розповів Веніславський.

Нагадуємо, комітет з питань оборони Верховної Ради 29 березня завершив розгляд всіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Проте голосування щодо самого законопроєкту ще не відбулося.

Зазначається, що серед питань, які залишилося вирішити, — право на відстрочку від мобілізації та стимулювання до призову на військову службу.

Деякі обмеження, наприклад, право керування транспортним засобом, можуть бути розглянуті пізніше.