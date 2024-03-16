Space X будує мережу із сотень супутників-шпигунів в межах контракту з Розвідувальним агентством США.

Як повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела, сума контракту становить 1,8 млрд доларів.

Мережа будується підрозділом SpaceX Starshield.

Як пише видання, якщо програма буде успішною, то розвідувальні можливості США значно зростуть. При цьому армія США зможе виявляти цілі для ударів майже в будь-якій точці планети.