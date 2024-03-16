Як повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела, сума контракту становить 1,8 млрд доларів.
Мережа будується підрозділом SpaceX Starshield.
Як пише видання, якщо програма буде успішною, то розвідувальні можливості США значно зростуть. При цьому армія США зможе виявляти цілі для ударів майже в будь-якій точці планети.
-
Ілон Маск поступився титулом найбагатшої людини у світі Джеффу Безосу
-
Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території
-
Ілон Маск втратив 56 мільярдів доларів через барабанщика метал-гурту