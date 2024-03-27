Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною ще на один рік.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Х повідомляє бельгійське головування.

Відповідне засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС відбулося в середу в Брюсселі.

“Посли ЄС домовилися про новий компроміс щодо розширення автономних торговельних заходів для України, забезпечуючи збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС“, – ідеться в повідомленні.

При цьому бельгійське головування додає, що тепер цей компроміс буде представлений на розгляд Європейського парламенту для швидкого досягнення угоди.

Подробиці рішення не наводяться.