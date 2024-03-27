Про це на своїй сторінці в соцмережі Х повідомляє бельгійське головування.
Відповідне засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС відбулося в середу в Брюсселі.
“Посли ЄС домовилися про новий компроміс щодо розширення автономних торговельних заходів для України, забезпечуючи збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС“, – ідеться в повідомленні.
При цьому бельгійське головування додає, що тепер цей компроміс буде представлений на розгляд Європейського парламенту для швидкого досягнення угоди.
Подробиці рішення не наводяться.
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