Король Великої Британії Чарльз III 19 березня провів зустріч з ветеранами Корейської війни у Букінгемському палаці

Про це йдеться у повідомленні Королівської сім’ї у соцмережі Х (Twitter).

Король привітав чотирьох британських ветеранів Корейської війни перед палацовим прийомом з нагоди святкування 70 років з дня підписання перемир’я.

Зазначається, що у війні брали участь 60 000 військовослужбовців з усієї Британії та країн Співдружності, 1100 з них загинули.

Пізніше принцеса і герцогиня Единбурзькі влаштують прийом у палаці від імені Його Величності, щоб відзначити річницю “забутої війни”, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 18 березня, мережею ширилися чутки про смерть короля Британії, котрі виявились черговим фейком. Українське ЗМІ «Детектор медіа», котрий спеціалізується на протидії дезінформації, також поширив неправдиву інформацію. Зокрема й колишній журналіст і теперішній радник Президента Сергій Лещенко поширив хибну новину на своїй сторінці, хоча й неодноразово давав брифінги на тему розвінчування фейків.