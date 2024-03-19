Про це йдеться у повідомленні Королівської сім’ї у соцмережі Х (Twitter).
Король привітав чотирьох британських ветеранів Корейської війни перед палацовим прийомом з нагоди святкування 70 років з дня підписання перемир’я.
Зазначається, що у війні брали участь 60 000 військовослужбовців з усієї Британії та країн Співдружності, 1100 з них загинули.
Пізніше принцеса і герцогиня Единбурзькі влаштують прийом у палаці від імені Його Величності, щоб відзначити річницю “забутої війни”, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 18 березня, мережею ширилися чутки про смерть короля Британії, котрі виявились черговим фейком. Українське ЗМІ «Детектор медіа», котрий спеціалізується на протидії дезінформації, також поширив неправдиву інформацію. Зокрема й колишній журналіст і теперішній радник Президента Сергій Лещенко поширив хибну новину на своїй сторінці, хоча й неодноразово давав брифінги на тему розвінчування фейків.
- Чутки про смерть короля Великої Британії Чарльза ІІІ виявилися фейком.
- Фейк про смерть короля: «Детектор медіа» також поширив неправдиву інформацію.
- Радник Офісу Президента Сергій Лещенко розповсюдив фейк.