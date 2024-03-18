Радник Офісу Президента, колишній журналіст Сергій Лещенко на своєму Telegram-каналі “Лещенко тут” взяв участь в розповсюдженні фейку про нібито смерть короля Великобританії Чарльза ІІІ.

Про це він написав у своїй публікації. При цьому сам журналіст не одноразово давав брифінги на тему ровінчування фейків.

На відміну від інших ресурсів, які посилалися або на повідомлення неназваних “британських ЗМІ”, або на джерела російського походження, Лещенко знайшов оригінальне посилання — на повідомлення російської служби “Радіо Свобода” “Настоящее время“. Згодом він видалив пост.

Нагадаємо, низка ЗМІ та Telegram-каналів поширили фейк про смерть короля Британії Чарльза III.

Пізніше сталася пікантна ситуація — в “Детекторі медіа” несподівано знайшли в себе ж той самий фейк, за який перед цим встигли гучно висміяти інших.