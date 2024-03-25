Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
Міністр інформував свого європейського колегу про постійні балістичні удари Росії по українським містам, зокрема по столиці.
“Україна наразі є єдиною країною у світі, яку майже щодня атакують балістичними ракетами.
Тому “Патріоти” мають бути зараз тут, в Україні, щоб рятувати людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза нульова”, — наголосив Дмитро Кулеба.
Дві сторони обговорили можливі кроки, які Європейський Союз може зробити для надання допомоги Україні у найшвидшому отриманні додаткових систем ППО.
Кулеба також висловив вдячність Жозепу Боррелю та ЄС за їхню підтримку.
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