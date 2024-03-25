Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Високого представника Європейського Союзу Жозепа Борреля, закликавши до негайного постачання Україні додаткових систем ППО, зокрема, систем Patriot, які здатні збивати балістичні ракети.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Міністр інформував свого європейського колегу про постійні балістичні удари Росії по українським містам, зокрема по столиці.

“Україна наразі є єдиною країною у світі, яку майже щодня атакують балістичними ракетами. Тому “Патріоти” мають бути зараз тут, в Україні, щоб рятувати людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза нульова”, — наголосив Дмитро Кулеба.

Дві сторони обговорили можливі кроки, які Європейський Союз може зробити для надання допомоги Україні у найшвидшому отриманні додаткових систем ППО.

Кулеба також висловив вдячність Жозепу Боррелю та ЄС за їхню підтримку.