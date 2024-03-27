«Ракета летить не туди, куди треба», — керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Андрій Кульчицький.

Про це Кульчицький сказав у коментарі Суспільному.

“Все що заряджене, всі характеристики “супер”, “гіпер” — все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована”, — додав він.

Експерт зазначив, що українське ППО здатно їх збивати. За його словами, на одному з уламків, враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою Patriot.

Кульчицький додав, що бойова частина “Циркону” містить не більше 40 кілограмів вибухівки.

“Аналізи ми ще поводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння і бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде”, — сказав він.

Нагадуємо, що ракети, якими російські окупанти вдарили по Києву вранці 25 березня, ідентифікували як протикорабельні гіперзвукові “Циркон”.