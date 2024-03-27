Місцева влада заявила, що вдень 27 березня український безпілотник нібито вдарив по адміністративній будівлі.

У соцмережах написали, що в Бєлгороді близько 16:00 пролунав потужний вибух внаслідок прильоту біля будівлі обласного управління Міністерства внутрішніх справ у центрі міста.

Як повідомили у міських каналах, унаслідок вибуху пошкоджено кабінети бухгалтерії. Місцеві пропагандисти заявили про нібито збиття трьох безпілотників.

Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що удар прийшовся по адмінбудівлі в місті, внаслідок чого вибило вікна на третьому та четвертому поверхах, також посічено фасад будівлі.

Він додав, що відомо про постраждалу жінку.