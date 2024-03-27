У соцмережах написали, що в Бєлгороді близько 16:00 пролунав потужний вибух внаслідок прильоту біля будівлі обласного управління Міністерства внутрішніх справ у центрі міста.
Як повідомили у міських каналах, унаслідок вибуху пошкоджено кабінети бухгалтерії. Місцеві пропагандисти заявили про нібито збиття трьох безпілотників.
Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що удар прийшовся по адмінбудівлі в місті, внаслідок чого вибило вікна на третьому та четвертому поверхах, також посічено фасад будівлі.
Він додав, що відомо про постраждалу жінку.
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