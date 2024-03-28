Це вона повідомила у своєму дописі в соцмережі Х.

Вона зазначила, що це приємне прибуття, спрямоване на підтримку українського народу з боку Національної асамблеї Франції.

Браун-Піве також подякувала за теплий прийом Руслану Стефанчуку.

Нардеп від партії “Голос” Ярослав Железняк поділився тезами виступу Браун-Піве у Верховній Раді.

Вона висловила свою гордість за українських парламентарів, які активно реформують країну та борються з корупцією.

“Бо реформуючись і борючись з корупцією, ви не ухвалюєте закони для Євросоюзу. Ви змінюєте свою країну, щоб відігравати важливу роль в європейській родині. Навіть в складній ситуації вам треба зберігати важливість демократичних інституцій. Особливо коли російська пропаганда може використовувати будь-яку слабкість проти вас”, — сказала Браун-Піве.

Очільниця Національної асамблеї Франції зауважила важливість збереження демократичних інституцій навіть у складних часах, коли російська пропаганда може використовувати будь-яку слабкість.

“Прийде день коли мирна Україна відновить свої територіальну цілісність. Прийде день коли міста мученики повстануть знов, коли воєнні злочинці заплатять, коли українське збіжжя годуватиме світ. Прийде день коли Україна не буде фронтом, а буде східними воротами ЄС. Цей день буде днем вашої перемоги. І тут ви можете розраховувати на Францію. Як на захист, так і подальше відновлення”, — заявила вона.