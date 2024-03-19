Про це повідомляє Генштаб у своєму оперативному зведенні зранку 19 березня.
Внаслідок атак, нажаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей зазнали авіаційних та артилерійських ударів.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника.
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