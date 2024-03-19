Він заявив про це під час свого вечірнього звернення 18 березня.
“На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності.
І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України”, — сказав Зеленський.
Зеленський підкреслив, що Україна буде постійно збільшувати свій оборонний потенціал щорічно, що є стратегічно важливим для країни. Крім того, президент відзначив покращення логістики в українській армії, що стало помітним результатом проведених реформ.
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