Президент України Володимир Зеленський заявив про плани досягти найвищого рівня оборонного виробництва за всю історію незалежності країни до кінця 2024 року, підкресливши постійне збільшення оборонного потенціалу, а також відзначив покращення логістики в українській армії.

Він заявив про це під час свого вечірнього звернення 18 березня.

“На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України”, — сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна буде постійно збільшувати свій оборонний потенціал щорічно, що є стратегічно важливим для країни. Крім того, президент відзначив покращення логістики в українській армії, що стало помітним результатом проведених реформ.