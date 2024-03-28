Про це повідомили Сили оборони півдня України.
«Після тижневої паузи ворог вивів в Чорне море підводний ракетоносій. Його спорядження до 4 крилатих ракет типу «Калібр». Рівень ракетної небезпеки дуже високий», – зазначають військові.
У Силах оборони півдня закликають громадян бути уважними до сигналів повітряних тривог й у разі оголошення загрози оперативно переходити в укриття.
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