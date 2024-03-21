Поліція повідомляє про ДТП на Скнилівському мості. Зіштовхнулися близько 27 автомобілів.

Про це повідомив Андрій Садовий.

Одразу три ДТП сталися сьогодні вранці, 21 березня, у Львові: на Скнилівському мості на вулиці Городоцькій загалом зіштовхнулося понад 20 транспортних засобів.

“Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі. Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну. Громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мості з затримкою”, — зазначив голова Львівської міської громади.