Про це повідомив Андрій Садовий.

Одразу три  ДТП сталися сьогодні вранці, 21 березня, у Львові: на Скнилівському мості на вулиці Городоцькій загалом зіштовхнулося понад 20 транспортних засобів.

“Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі. Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну.

Громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мості з затримкою”, — зазначив голова Львівської міської громади.

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