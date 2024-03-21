Про це повідомив Андрій Садовий.
Одразу три ДТП сталися сьогодні вранці, 21 березня, у Львові: на Скнилівському мості на вулиці Городоцькій загалом зіштовхнулося понад 20 транспортних засобів.
“Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі. Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну.
Громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мості з затримкою”, — зазначив голова Львівської міської громади.
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