Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна має можливість перемогти у війні з Росією.

Він заявив це під час слухань у Сенаті американського Конгресу, відзначивши, що Україна може залишитися незалежною та демократичною країною і відстояти свою суверенність.

Остін попередив, що падіння Києва може загрожувати іншим країнам, таким як країни Балтії, що є членами НАТО, і змусити США втрутитися в тривалу війну в Європі. Він наголосив, що підтримка України є надзвичайно важливою.

“Ціна лідерства США реальна. Але вона значно нижча, ніж ціна зречення США”, — сказав Остін у Сенаті.

Остін закликав ухвалити законопроект щодо додаткового фінансування для потреб національної безпеки, включаючи допомогу Україні.

“Це додаткове фінансування зміцнить американську безпеку та врятує життя українців, воно дасть нам змогу задовольнити нагальні потреби України для її самооборони, навіть в умовах, коли ми підтримуємо нашу власну боєготовність і просуваємо нашу військову модернізацію”, — зазначив глава Пентагону.

Остін також вказав на те, що виробництво додаткової зброї та боєприпасів для України сприятиме американській економіці, і значна частина цього пакету буде інвестована в промисловість США.