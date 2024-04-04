Західні союзники на чолі з Німеччиною домовились посилити українську протиповітряну оборону, надіславши їй додаткові системи протиповітряної оборони.

Про це за підсумками засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі заявили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його німецька колега Анналена Бербок.

У спільному відеозверненні з німецькою колегою Анналеною Бербок Кулеба повідомив, що закликав учасників зустрічі «негайно надати Україні більше систем протиповітряної оборони», спроможних збивати балістичні ракети, зокрема, Patriot.

Бербок, своєю чергою, зазначила, що учасники Ради «чітко почули» голову українського МЗС.

«Ми бачимо, що відбувається в Україні, і розуміємо, що вам потрібна ППО зараз, тому що зараз школярі мають бути в безпеці, порт у Одесі має бути захищений. Ми, Німеччина, є співголовою Коаліції спроможностей. Тож після потужного заклику від міністра ЗС України, ми знову закличемо Європу, аби всі перевірити, де їхні засоби ППО, що вони можуть надати Україні», – повідомила дипломатка.

Раніше Кулеба анонсував, що під час засідання Ради Україна-НАТО проситиме союзників надати більше систем Patriot.