У Міністерстві оборони України триває анонімне опитування зовнішніх зацікавлених сторін з метою оцінки корупційних ризиків у своїй діяльності. Анкету для опитування розробили, у першу чергу, для вивчення думки державних підприємств і підприємств ОПК, які мали досвід взаємодії з оборонним відомством.

Про це інформує Міністерство оборони України у Telegram-каналі.

Зазначається, що проведення такої оцінки є одним з етапів підготовки Антикорупційної програми МОУ на 2025-2027 роки.

“Робоча група з оцінки корупційних ризиків Міноборони розробила анкету для опитування громадян та юридичних осіб, перш за все, державних підприємств і підприємств ОПК, які взаємодіяли, взаємодіють чи в перспективі можуть взаємодіяти з оборонним відомством у процесі виконання своїх функцій”, — йдеться в повідомленні.

Так, під час опитування вивчатиметься їхня думка, що допоможе виявити корупційні ризики в діяльності оборонного відомства та визначити заходи впливу на кожен корупційний ризик.

Для зацікавлених пройти опитування, є час до 30 квітня 2024 року.