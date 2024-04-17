Про це інформує Міністерство оборони України у Telegram-каналі.
Зазначається, що проведення такої оцінки є одним з етапів підготовки Антикорупційної програми МОУ на 2025-2027 роки.
“Робоча група з оцінки корупційних ризиків Міноборони розробила анкету для опитування громадян та юридичних осіб, перш за все, державних підприємств і підприємств ОПК, які взаємодіяли, взаємодіють чи в перспективі можуть взаємодіяти з оборонним відомством у процесі виконання своїх функцій”, — йдеться в повідомленні.
Так, під час опитування вивчатиметься їхня думка, що допоможе виявити корупційні ризики в діяльності оборонного відомства та визначити заходи впливу на кожен корупційний ризик.
Для зацікавлених пройти опитування, є час до 30 квітня 2024 року.
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