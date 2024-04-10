Новий законопроєкт розроблятимуть представники Міноборони у взаємодії із Генштабом, щоб враховувати ситуацію на фронті.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемаратону «Єдині новини».

Комітет Ради із питань нацбезпеки та оборони доручив розробити новий законопроєкт про ротації і демобілізацію протягом восьми місяців. У ньому мають враховуватися всі можливі сценарії на фронті, аби не допустити послаблення обороноздатності держави.

Лазуткін зазначив, що зараз парламент і керівництво країни “не можуть ухвалювати поспішні рішення з цього питання”.