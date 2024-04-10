Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемаратону «Єдині новини».
Комітет Ради із питань нацбезпеки та оборони доручив розробити новий законопроєкт про ротації і демобілізацію протягом восьми місяців. У ньому мають враховуватися всі можливі сценарії на фронті, аби не допустити послаблення обороноздатності держави.
Лазуткін зазначив, що зараз парламент і керівництво країни “не можуть ухвалювати поспішні рішення з цього питання”.
«Були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, загрози та ризики, які виникають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішні рішення. Зрозуміло, що популістських думок зараз дуже багато. Водночас ми маємо розуміти, що ескалація російської агресії триває», — сказав речник Міноборони.
До напрацювання проєкту залучать Міноборони й Генштаб ЗСУ.
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