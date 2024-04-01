Після анексії Криму у 2014 році, де хопець жив з 14 років і здобув освіту моряка у Севастополі, він вирішив воювати на боці України та вступив до лав добровольчого батальйону “Торнадо”, який діяв на сході України в зоні ООС (АТО). В березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії “Моджахед” знову потрапив на фронт.
“У боях на Бахмутському напрямку загинув наш брат, мусульманин, відомий український боєць Данило Ляшук із позивним “Моджахед”, — написав в день смерті бійця голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Бійця вирішили провести в останній шлях без зайвого інформаційного шуму, дотримуючись традицій ісламу, який сповідував загиблий. Його не зупиняв ані арешт, який тривав з 2015 по 2021 рік, ані поранення та численні операції.
“До своєї загибелі боєць встиг отримати два поранення, доставляючи у свій підрозділ захопленого у полон російського військового”, — повідомив Чубаров після смерті бійця.
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