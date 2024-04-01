Данііл Ляшук народився у білоруському Бресті. Зараз би йому було 28 років.

Після анексії Криму у 2014 році, де хопець жив з 14 років і здобув освіту моряка у Севастополі, він вирішив воювати на боці України та вступив до лав добровольчого батальйону “Торнадо”, який діяв на сході України в зоні ООС (АТО). В березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії “Моджахед” знову потрапив на фронт.