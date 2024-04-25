Про це заявила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська під час круглого столу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
“Величезна кількість людей, які подають документи на отримання компенсацій, не можуть отримати доступ до ресурсів, що підтверджують їхнє право власності”, – пояснила Козловська.
За її словами, основна маса відмов комісій на місцях – на підставі того, що у людей не оформлені правовстановлювальні документи.
Вона наголосила як на важливості спільного з Міністерством юстиції проєкту, що стимулює населення вносити дані про свою власність до Держреєстру, так і на діджиталізації інформації Бюро технічної інвентаризації, що ускладнюється недоступністю або фізичним знищенням низки архівів внаслідок війни.
10 травня 2023 року стартувала програма “єВідновлення”, в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн. на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Станом на сьогодні українці подали 10 772 заяв і 7 141 заява вже відпрацьована.
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