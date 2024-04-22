МЗС Євросоюзу мають розглянути нарощування допомоги для України та ухвалити рішення про запровадження 14-го пакета санкцій проти Росії, що включає заборону на імпорт російського скрапленого газу.

Про це міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом сказав сьогодні у Люксембурзі перед зустріччю Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин.

За словами міністра, 14-й пакет санкцій проти Росії щодо СПГ і нафтового “тіньового флоту” – це одна з найважливіших тем зустрічі європейських міністрів у понеділок.

“Важливо ухвалити 14 пакет санкцій… Ми маємо подивитися, як просуваються ці рішення, включаючи заборону на імпорт скрапленого газу, а також заходи проти російського «тіньового» флоту”, – сказав Тобіас Більстрьом.

Він також підкреслив, що ще одним важливим питанням є необхідність того, щоб військові поставки здійснювались в Україну безперервно.

“Щоб допомогти країні, яка зараз бореться за нашу свободу і нашу безпеку“, – додав глава МЗС Швеції.