Про це міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом сказав сьогодні у Люксембурзі перед зустріччю Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин.
За словами міністра, 14-й пакет санкцій проти Росії щодо СПГ і нафтового “тіньового флоту” – це одна з найважливіших тем зустрічі європейських міністрів у понеділок.
“Важливо ухвалити 14 пакет санкцій… Ми маємо подивитися, як просуваються ці рішення, включаючи заборону на імпорт скрапленого газу, а також заходи проти російського «тіньового» флоту”, – сказав Тобіас Більстрьом.
Він також підкреслив, що ще одним важливим питанням є необхідність того, щоб військові поставки здійснювались в Україну безперервно.
“Щоб допомогти країні, яка зараз бореться за нашу свободу і нашу безпеку“, – додав глава МЗС Швеції.
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