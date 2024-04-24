Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Черкаській області
“У селі Хрещатик Мошнівської територіальної громади зафіксовано підтоплення на одній з вулиць. Нині відрізаними водою від суші є 12 домоволодінь і 13 будинків”, – йдеться у повідомленні.
На місці залишаються близько 15 жителів.
“Рятувальники Головного управління ДСНС України у Черкаській області спільно з місцевою владою та пожежною командою села Мошни здійснили обʼїзд мешканців, доставили питну воду і продукти харчування”, – додають у ДСНС.
Моніторинг ситуації у місцях можливих підтоплень у Черкаському і Золотоніському районах триває.
Рівень небезпеки – помаранчевий.
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