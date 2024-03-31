Як повідомляє Генштаб ЗСУ, впродовж доби українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. У неділю на Сумщині українські підрозділи зупинили спробу проникнення ворожої ДРГ.

Протягом доби 31 березня на фронті зафіксовано 49 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За цими даними, найбільше атак —16 — сили РФ здійснили на Новопавлівському напрямку, також окупанти атакували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

«Загалом ворог завдав 23 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – ідеться у вечірньому зведенні.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, впродовж доби українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління БпЛА, один засіб протиповітряної оборони, одну станцію РЕБ та один артилерійський засіб противника.