Унаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району загинула 57-річна місцева жителька.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню. Також травмований її чоловік. Йому надається необхідна меддопомога», – написав чиновник у телеграм-каналі.