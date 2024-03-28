Унаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району загинула 57-річна місцева жителька.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню. Також травмований її чоловік. Йому надається необхідна меддопомога», – написав чиновник у телеграм-каналі.
Деталі та обставини встановлюються, додав Синєгубов.
Як повідомлялося, населені пункти Куп’янського району потерпають від російських обстрілів. У частині району тривають бойові дії.
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