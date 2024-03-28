Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила киянина, якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними силовиків, чоловік намагався шпигувати за десантниками Збройних Сил України під виглядом капелана. Російська військова розвідка планувала завести свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За попередніми даними слідства, ця особа отримувала завдання від російських спецслужб зі збирання інформації про озброєння, робочі плани та бойові операції десантників.

Чоловік представлявся капеланом та намагався встановити довірливі відносини з військовими, видаючи себе за особу духовного звернення. Йому навіть вдалося виготовити фальшиву “довідку” про належність до конфесії.

Переписку з російськими спецслужбами він вів через анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ затримали чоловіка на етапі співбесіди у штабі Командування десантників з метою “зарахування” до лав ЗСУ. У затриманого вилучили мобільний телефон з доказами його листування з російським куратором.

Йому пред’явлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), за що йому загрожує довічне ув’язнення.