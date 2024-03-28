У місті Світловодськ Кіровоградської області чоловік скоїв самогубство, за допомогою зброї поліцейського.

Пpо це повідомили в гpомадській організації “Стаття 5”.

Представник поліції області, Віталіна Бевзенко, підтвердила подію та заявила, що правоохоронці розслідують обставини події. Співробітників поліції, присутніх на місці події, відсторонили від виконання службових обов’язків до завершення розслідування.

Поліція прибула на виклик, де зустріла чоловіка, який агресивно поводився.

Під час спроб затримати його, він виривався. Поліція вирішила доставити його до медичного закладу, від будь-якої допомоги він відмовлявся. Його все ж доставили у лікарню.

“Під час спілкування, чоловік заволодів зброєю працівника поліції та почав погрожувати застосувати зброю. Згодом чоловік направив на себе зброю та вчинив самогубство”, — зазначили в повідомленні.

Наразі поліція проводить розслідування, а на місці події працюють ДБР, обласна прокуратура та правоохоронці.