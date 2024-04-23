Про це Володимир Ар’єв написав Facebook.

Володимир Ар’єв оприлюднив скріншот з сайту епіцентра, де помітив продаж чашок та іншого приладдя з російськими малюнками, зокрема з написами “За ВДВ”.

“І магазин цікавий, і асортимент…”, — прокоментував Ар’єв.

У коментарях до допису народного депутата Арʼєва голова пресслужби “Епіцентра” відповіла:

Нагадаємо, що ще в жовтні минулого року журналісти програми “Схеми” виявили, що компанії “Епіцентр” та “Нова лінія”, які належать Олександру та Галині Герегам, виплачували зарплату ексдиректору гіпермаркету “Епіцентр” у Макіївці Геннадію Гальчуку, який після окупації Донбасу залишився на тимчасово окупованій території і продовжив керувати мережею “Галактика”.

Так, вказують “Схеми”, з липня 2015 року по кінець вересня 2016 року Гальчук отримав від ТОВ “Нова Лінія 1” 85 790 гривень, а ТОВ “Епіцентр К” із вересня 2013 року по 28 липня 2022 року нарахувало йому 1 321 968 гривень.

Він отримував зарплату навіть після липня 2022 року. Гальчук публічно комунікував із представниками окупантів, відкривав бізнес на окупованій території та вступав до владних органів “ДНР”.