Про це повідомляє Сумський обласний ТЦК та СП.
«Керівництво Сумського обласного ТЦК та СП встановило факт конфлікту. Наразі тривають заходи з’ясування обставин події. Діям представників Шоскинської РТЦК буде надана відповідна оцінка», — зазначили у повідомленні.
Сумський ТЦК зауважив, що вони рекомендують не ігнорувати прохання військовослужбовців пред’явити військово-облікові документи та нображати військовослужбовці, які після отриманих поранень на фронті виконують поставлені завдання, а також закликали уникати спекуляцій на дану тему.
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