28 населених пунктів на Сумщині залишились без населення через атаки РФ.

Про це пише Сумська ОВА.

У Сумській області продовжується евакуація мешканців з населених пунктів, які перебувають у зоні конфлікту. Зараз вже повністю залишили населення 28 населених пунктів, а управління цих та інших населених пунктів здійснюють Збройні Сили України.

З початку року через обстріли окупантів загинуло 51 людина, а 162 отримали поранення, включаючи 13 дітей. Щоб допомогти постраждалим, вже було евакуйовано 1800 осіб, в тому числі більше 200 дітей. Сумській області надає допомогу практично вся країна.

14 червня, російські окупанти завдали удару по Шосткинській громаді в Сумській області, загинула людина.