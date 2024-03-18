З початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано 22 випадки смерті чоловіків, що намагаються перебратися через річку

33-річний харків’янин потонув, намагаючись перетнути річку Тиса та потрапити в Румунію.

Про це повідомляє ДПСУ.

Про виявлення у річці тіла людини прикордонникам повідомили румунські колеги. О 02:30 тіло громадянина було знайдено та вилучено. Для цього залучалось відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Рахів.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 22 випадок загибелі чоловіків, що намагаються подолати річку. Держприкордонслужба застерігає утриматися від подібних «мандрівок», адже це може бути небезпечним для життя.